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أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي إجراء 8 زراعات كبد خلال عام في مستشفيي جابر ومبارك الكبير.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر الكويت الـ42 لجراحات الأنف والأذن والحنجرة امس ان هناك جدولا معدا للبدء في برامج أخرى للزراعة، منها برنامج لزراعة البنكرياس والرئة. وأوضح أن وزارة الصحة حريصة على تطوير العنصر البشري والأجهزة والمعدات لمواكبة المستجدات المتلاحقة في عالم الطب مثمنا اجراء اول عملية زراعة قلب في الكويت. من جانبه أعلن رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة د. مطلق السيحان إجراء 40 عملية جراحية خلال فعاليات المؤتمر في عدد من المستشفيات.