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«البلدي»: إزالة السيارات المعروضة للبيع في الساحات والأرصفة

فايز الزعل
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الخميس 28 نوفمبر 2019

أوصت لجنتا شؤون البيئة والقانونية والمالية في المجلس البلدي بإزالة السيارات المعروضة للبيع في الساحات والطرقات والأرصفة من دون فترة إنذار.
واكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة مها البغلي ان اللجنتين ناقشتا معا خلال ورشة عمل لائحة النظافة العامة ونقل النفايات من اجل وضع معايير محددة لتحسين وتطوير نظم وإدارة نقل النفايات الصلبة وشبه الصلبة والنفايات الإنشائية بالاضافة الى ضم نفايات اخرى مثل النفايات الالكترونية وغيرها مما لا تشملها اللائحة. وقالت البغلي إنه تمت كذلك مناقشة المادة الرابعة من قانون البيئة فيما يخص الصحة العامة لعمال النظافة وناقلي النفايات، كما تمت التوصية بإضافة مادة تنظم عمليات الفرز من المصدر الى مكان إعادة التدوير.


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