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عمان- «كونا»: بدأت محكمة امن الدولة الاردنية امس الاربعاء بمحاكمة اربعة متهمين اطلقوا عبارات مسيئة إلى الكويت في مباراة لكرة القدم بين الاردن والكويت اقيمت على ستاد عمان الدولي الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة الانباء الاردنية «بترا» فإن رئيس المحكمة علي المبيضين قرر توجيه تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى ورفع الجلسة إلى يوم الاحد المقبل لسماع عدد من شهود اثبات النيابة العامة.

وكان المدعي العام لمحكمة امن الدولة الاردنية قد وجه عقب القبض على المتهمين بعد احداث المباراة تهمة «تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة» للمسيئين واوقفهم على ذمة التحقيق في احد مراكز الاصلاح والتأهيل.