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تكبد طالب جامعي أكثر من 50 مخالفة مرورية، رغم أنه لا يملك لا سيارة ولا حتى رخصة قيادة. وانتقل دانييل بوبسكو إلى بريطانيا من رومانيا في مايو الماضي لاستكمال دراسته الجامعية، لكنه صُدم بعدد كبير من المخالفات المرورية، المحررة ضد سيارة فولكس فاغن متوقفة بشكل غير قانوني في أحد شوارع يبسويتش، وفقا لموقع 24 الإخباري. وقال دانيال: «منذ أسبوعين كان صندوق البريد ممتلئاً بالرسائل، وشعرت بالفضول لمعرفة ما بداخله، وصدمت بما وجدته، اعتقدت أن هناك خطأً في العنوان، لكن عنواني كان صحيحاً، بما في ذلك منزلي ورقم الشقة». والغريب أن دانيال لا يملك سيارة ولم يستخرج رخصة قيادة بعد، واتصل بالسلطات المعنية التي فتحت تحقيقاً في احتمال تعرضه للتحايل بسرقة بياناته الشخصية، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. ويضيف دانيال «أتلقى المزيد من الرسائل التي تهدد بإجراءات قانونية إذا لم أدفع الغرامات وأصبحت هذه الرسائل أكثر عدوانية. يمكن لهؤلاء الوصول إلى بياناتي البنكية ويمكنهم الحصول على قرض أو أي شيء من هذا القبيل. فإذا تمكن شخص من شراء سيارة باسمي، فيمكنه فعل أي شيء آخر». وقال متحدث باسم مجلس إيبسويتش المحلي الذي أصدر المخالفات «بدأنا تحقيقاً شاملاً في هذه القضية المعقدة للغاية، وسنحاول معرفة المالك الحقيقي للسيارة، ولماذا سجلت باسم شخص آخر وكيف حدث ذلك».