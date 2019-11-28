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توفي الممثل التايواني- الكندي وعارض الأزياء الشهير جودفري جاو عن عمر يناهز 35 عاما أثناء تصويره برنامج تلفزيوني في الصين امس الأربعاء. ويشار إلى أن جاو يعمل لدار أزياء لوي فيتون منذ عام 2011، حيث يعد أول عارض آسيوي يعمل لدار الأزياء الفرنسية. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جاو « 35 عاما» سقط مغشيا عليه أثناء تصوير برنامج «تشيس مي» للمنافسات الرياضية، الذي ينتمي لبرامج تلفزيون الواقع لصالح شبكة تشيجيانج التلفزيونية في مدينة نينجبو بشرق الصين. وجاء في بيان صادر عن الشبكة أن جاو سقط أثناء تصوير البرنامج، وجرى نقله للمستشفى، وتأكد هناك وفاته بأزمة قلبية.