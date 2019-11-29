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تمثل أفلام المسابقة الدولية أهمية قصوى لجمهور ورواد أي مهرجان سينمائي دولي خاصة للنقاد والصحافيين والسينمائيين من متابعي المهرجان... وفي دورة هذا العام لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تضم المسابقة الدولية 15 فيلما من عديد من دول العالم تميزت بمستواها الفني المرتفع وتنافس فيما بينها على جوائز هذه المسابقة الـ8 وفي مقدمتها جائزة «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة «الهرم الفضي» إلى جانب جوائز الأفضل في «السيناريو والتمثيل رجال ونساء» و«الهرم البرونزي» لأفضل عمل أول أو ثان للمخرج.

لكن السمة الواضحة والبارزة والتي تمثل- قاسماً مشتركاً- لغالبية أفلام هذه المسابقة- رغم تنوع واختلاف أطروحاتها وموضوعاتها- هي قضايا الهجرة غير الشرعية وقضية المهاجرين من بلدانهم إلى بلدان أخرى وأيضا قضايا الحروب وتبعاتها على البشر والمجتمعات وبات واضحاً- رغم الاختلاف الذي أشرنا إليه- ان هاتين القضيتين تسيطران بالفعل على غالبية أفلام المسابقة أيضا تميزت هذه الأفلام بأن جميعها ما بين عرض عالمي وعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ففي الفيلم اللبناني - الفرنسي المشترك «جدار الصوت» للمخرج أحمد غصين يناقش الفيلم أزمة لبنان عام 2006. أثناء الحرب المشتعلة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، فالبطل «مروان» يستغل هدنة مؤقتة لإطلاق النار لكي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية. التي تقع في آتون المعارك لكن يتم كسر الهدنة ليجد نفسه محاصرًا وسط أجواء مشوبة بالتوتر والبشر العاجزين عن الهروب من الدمار.

ويحكي الفيلم البلجيكي «شبح مدار» للمخرج باس ديفوس ما تعانيه خديجة الخمسينية عندما تنام في آخر مترو ليلا وتستيقظ لتجد أن محطتها قد غادرها المترو وعليها أن تعود لمنزلها البعيد وسط شوارع وأجواء متوترة في عاصمة أوروبية لتكتشف العديد من المفاجآت غير المنتظرة.

ويتناول الفيلم المكسيكي «أنا لم أعد هنا» للمخرج فرناندو فرياس قصة مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، ويعاني أزمة الوجود والغياب، ويحاول التغلب على معاناته وقتامة الأحداث من حوله بالموسيقى والرقص

أما الفيلم الفلسطيني - الأيسلندي «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار فيعرض «سلمى وتامر» المتزوجين منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، والمرة الأولى التي يحصل فيها «تامر» على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة.. وفى المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد «تامر»... وفي الفيلم الليتواني «ليتوانيا الجديدة» للمخرجة كاروليس كوبينيس تدور الأحداث أثناء الظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، ويقترح أستاذ جغرافيا فكرة مجنونة نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح لملجأ في حالة وقوع أي خطر.

ويطرح الفيلم الدانماركي «أبناء الدانمارك» للمخرج علاوي سليم وهو من أصول عراقية عربية قضية المهاجرين فبعد عام من وقوع تفجير إرهابي في العاصمة كوبنهاغن، ينمو التيار المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادي يميني معاد للمهاجرين، فيما يتورط الشاب «زكريا» مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها.. وتدور أحداث الفيلم الكولومبي «الحدود» للمخرج ديفيد ديفيد على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، وهناك من يقف ويستغل هذه الأجواء المتوترة ويقوم بنهب العابرين للحدود بين البلدين حتى تتحول بعدها الأحداث إلى أجواء سريالية غامضة.

أما الفيلم الصيني «الحائط الرابع» للمخرج جانغ تشونغ فيتناول قصة «ليو لو» التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد «ما ها» بمشاعر تجاهها، ويخوضان سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.. وفي الفيلم البرازيلي «الرجل الودود» للمخرج إيبير كارفالو يجد نجم الروك نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على مجتمع الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث الفيلم السنغافوري التايواني المشترك «موسم ممطر» للمخرج أنتونى تشين حول «لينغ» المُدَرّسة الأربعينية، التي تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم «لينج» لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها وتحقق حلمها.. بينما يتناول الفيلم الروماني «زافيرا» للمخرجة آندريه جروزنيتسكي.. رجل الأعمال «ستيفان» الذي يعيد اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه «نيك»، إذ يجد الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرفها عن علاقتهما.

