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أرشيف الفرق المسرحية الأهلية يظل بأمس الحاجة إلى مساحات أكبر من الاهتمام على صعيد المعلومة والصورة.

نقول هذه الكلمات، ومن خلال تلك العلاقة شبه اليومية مع تلك الفرق التي تظل تتحرك ضمن جهود فردية بحتة في ظل الميزانيات الضيقة جداً التي لا تكاد تغطي التزاماتها، فكيف بالاهتمام بالتفاصيل ومن بينها الأرشيف.

نعرف فرقاً مسرحية من كثرة التنقل تكاد تكون قد فقدت أرشيفها بالكامل، وأخرى تزدحم صورها وتاريخها في «كراتين» نالت منها الرطوبة.. وغياب التخزين الذي يليق بذلك التاريخ وتلك الشخصيات الفذة التي نذرت حياتها للمسرح والحركة الفنية بشكل عام.

كما أن مهمة الأرشفة لا يقوم بها أي شخص، أو سكرتير الفرقة.. أو غيره من الكوادر المعنية بالخدمات اليومية.

لذا حينما نتحدث عن الاهتمام بالأرشيف، فإن الأمر يتعلق بذاكرتنا.. وتاريخنا.. وإرثنا المسرحي والفني.

الأرشيف ليس مجرد صور وبوسترات وقصاصات من الصحف، بل هو أبعد من كل ذلك، إنه الاهتمام بالوثيقة.. والتبويب وغيرها من قواعد الأرشفة، خصوصاً مع النقلة الإلكترونية الحديثة والتي تتطلب احترافية عالية في هذا الجانب باختصار شديد، أرشيف فرقنا المسرحية الأهلية بأمس الحاجة لأن نلتفت إليه.. ونهتم به.. قبل أن يضيع.

وعلى المحبة نلتقي

