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يوماً بعد آخر تتفجر وجهات النظر الرافضة لاسلوب ومنهجية عمل «نتفليكس» خصوصا في التعامل مع الأعمال الادبية العالية الجودة وهذا ما تفجر مؤخرا في احدث نتاجات نتفليكس والذى حمل عنوان «الملك» وعند ذكر كلمة ملك؛ فإن أول صورة تتبادر إلى الذهن هي رجل يضع تاجاً على رأسه، ملتحٍ، على وجهه وقار وهيبة، وربما حكمة أو

غرور، يرتدي ثياباً فاخرة، ويمسك بيده صولجاناً، وهو جالس على عرش ومن حوله الحاشية.. هذه الصورة النمطية لأي ملك

من التراث الأدبي الأوروبي أو كما نشاهد في المسلسلات والأفلام التاريخية.

لكن فيلم «The King» (الملك) من إنتاجات نتفليكس الأصلية، يتخلص من هذه الصورة النمطية، ونرى أمامنا شاباً في مقتبل العمر، يرتدي قميصاً وبنطالاً، يرث عرش والده، إنه هنري الخامس، ملك إنكلترا في القرن الـ15، حسب مسرحية أو مجموعة من مسرحيات ويليام شكسبير (هنري الرابع الجزآن الأول والثاني وهنري الخامس) المقتبس منها الفيلم الجديد والذي يتواصل عرضه على ذلك الموقع المهم.

في القرن الـ15 كان معدل عمر البشر في إنكلترا 35 عاماً، وهي السن التي توفي فيها هنري الخامس،

وبالتالي فإن اعتلاء شاب أو فتاة في العشرينيات العرش ليحكموا في القارة العجوز - أي قبل زواجهم أو حتى بلا خطط للحفاظ على مكتسبات ممالكهم وامبراطورياتهم - كان أمراً متعارفاً عليه آنذاك.

هنري أمير ويلز، ويسمى هال من قبل أصدقائه المقربين، الابن الأكبر لهنري الرابع (بين مندلسون) ملك إنكلترا، وهو منبوذ ومختلف مع والده، وهجر القصر الملكي، ويمضي حياته في الحانات وبرفقة فتيات الليل. الأمير غير مهتم بحروب والده الداخلية، ولا بخلافته، ولديه صديق واحد هو جون فولستاف (جويل إدغرتون).

يستدعي الملك هنري الرابع ابنه المنبوذ هال، ويبلغه بأن شقيقه الصغير توماس سيرث العرش بدلاً منه. يخرج توماس في مهمة عسكرية لإخماد تمرد هوبستور، لكن هال يعترض تقدم الجيش، ويعرض مبارزة فردية ضد هوبستور لو انتصر هال ينتهي التمرد. ويبلغ هال توماس أن الحكمة من المبادرة القتالية هي أن يحفظ روح شقيقه، ويجنبه موتاً ناتجاً عن حماقة والدهم السياسية.

ينتصر هال على هوبستور؛ لكن توماس يتهم شقيقه بسرقة المجد المنشود من تلك المعركة، ويصر على التقدم تجاه موقع المتمردين، فيلاقي حتفه في ويلز. يمرض الملك هنري الرابع ويموت، وبالمنطق يرث هال العرش، ويصبح الملك هنري الخامس المهادن ذا النظرة السلمية، وإقامة العلاقات الودية مع الجيران.

جسد دور الملك «تيموثي شالاميه» هو بالنسبة لشالاميه نوعي وجديد، ويختبر قدراته التمثيلية خارج إطار أدوار الشباب التي اضطلع بها، فهنا الدور قيادي في المقام الأول، وبحاجة إلى كاريزما وسلطة وهيبة على الشاشة. نقول إن شالاميه يأتي بنصف متطلبات الدور، بينما تأتي براعة المخرج الأسترالي ديفيد ميتشود بالنصف الآخر.

