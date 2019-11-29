برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنطلق الدورة (30) من أيام الشارقة المسرحية في الأول من مارس المقبل وحتى الثامن منه (1ـ 8/3)، وهو ما خلص إليه الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان يوم (الأربعاء 27 نوفمبر) بقصر الثقافة، وترأسه أحمد بورحيمة ، مدير إدارة المسرح ومدير «الأيام»، في حضور الأعضاء: إسماعيل عبد الله، وأحمد الجسمي، وعبد الله راشد، ومحمد جمال. ودرس المجتمعون التحضيرات الجارية لاستقبال الدورة الجديدة واتفقوا على أن تنجز «لجنة مشاهدة واختيار العروض» أعمالها في الفترة 10 ـ 15 فبراير المقبل. اما الفرق التي ستعاين أعمالها لجنة مشاهدة واختيار العروض؛ فهي: مسرح الشارقة الوطني، جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح / المسرح الحديث بالشارقة، مسرح أم القيوين الوطني، جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.