علم ومعرفة

أشاد وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بجناح المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله المبارك بمتحف بيت العثمان نظرا إلى ما يضمه من مقتنيات تذكر بمآثر أحد الرجال الذين أفنوا حياتهم في العطاء للكويت وأهلها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ محمد العبدالله الأربعاء في حفل افتتاح الجناح المقام بالتعاون بين مركز العمل التطوعي ومتحف بيت العثمان برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ويضم باقة من الكتب والأزياء العسكرية الخاصة بالراحل فضلا عن مكتبه الخاص. وقال إن المولى عز وجل أتم على الكويت الخير وأنعم عليها برجال أفنوا حياتهم في العطاء والبناء لتأسيس وطن دافئ جميل وقوي خيره لأهله وللأصدقاء والجيران. وأضاف أن «الشيخ عبدالله المبارك كان أحد أهم أركان البيت الكويتي مع رجال دولة كبار رحلوا عن الدنيا وبقيت مآثرهم وعطاءاتهم» لافتا إلى أننا «نفتح اليوم بعض صفحات تاريخ عبدالله المبارك استذكارا ووفاء عبر ما تبقى من مقتنياته التي ضاع الكثير منها خلال فترة احتلال الكويت ذلك الاحتلال الذي حاول سرقة ذاكرتنا وإطفاء أنوارها لكنها مع الرجال الكبار تظل مضيئة». وأعرب عن الشكر لوزير الإعلام على رعايته لهذه الاحتفالية ولمركز العمل التطوعي في بيت العثمان ولرئيس فريق الموروث الشعبي أنور الرفاعي على جهوده الكبيرة في إنشاء هذا الجناح.

من جانبه، أشاد ممثل وزير الإعلام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل في كلمة مماثلة بـ «الدور الكبير» الذي قام به الشيخ عبدالله المبارك الصباح في حفظ أمن الكويت واستقلالها وسيادتها عندما كان رئيسا للأمن العام ونائب حاكم البلاد في خمسينات القرن الماضي.ولفت العبد الجليل الى ان «المقتنيات الموجودة في الجناح تذكر الجيل الحاضر والقادم بتلك الشخصية الفذة القوية التي تركت تاريخا مشرفا من الإنجازات». ونوه بمآثر الشيخ عبدالله المبارك وعطاءاته واسهاماته الوطنية الكبيرة، لافتا الى ان بيت العثمان خير مكان توضع فيه مثل هذه المقتنيات لما له من أثر كبير في حفظ التراث وتاريخ الكويت المجيد.

وثمن دور الشيخة د. سعاد الصباح وأبناء الراحل الشيخ عبدالله المبارك الذين أهدوا مقتنياته وأغراضه الشخصية لمتحف العثمان. بدوره قال الرئيس الفخري لمتحف بيت العثمان ان جناح المغفور له الشيخ عبدالله المبارك الصباح يجسد «إضافة غنية للمتحف لما يمثله هذا الرجل الغني عن التعريف من علامة مشرقة في تاريخ الكويت».وقال العثمان انه في كل المناصب الحيوية التي شغلها الراحل قدم الكثير لوطنه مستذكرا رابط الصداقة والمحبة التي جمعته بالمرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان «فنعم الرجال هما رجالات سطروا تاريخهم بأحرف من نور». وأشار الى ان متحف بيت العثمان أضحى معلما يشاد به على مستوى الكويت ودول الخليج ومزارا يؤمه ضيوف الدولة من أنحاء العالم يتعرف فيه الزائر على تراثنا الجميل بقيمه السمحة.

