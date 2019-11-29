علم ومعرفة

أعلنت «دار العين» للنشر عن أسماء الفائزين في الدورة الأولى لجائزة إسماعيل فهد إسماعيل.. وذلك في المقهى الثقافي في معرض الكويت الدولي للكتاب.. وبحضور أسرة الكاتب الراحل وحشد من المثقفين والشخصيات العامة في مقدمتهم الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري والأمين العام الأسبق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدر الرفاعي والروائية الكبيرة ليلى العثمان الرئيس الشرفي للجائزة.

في بداية حديثها وجهت د. فاطمة البودي مدير «دار العين» الشكر للمجلس الوطني على احتضانه ودعمه للجائزة التي لا تعتمد على القيمة المالية وإنما على تبني المبدعين ونشر أعمالهم الأولى حث تم تخصيص الدورة الأولى للرواية القصيرة. كما شكرت لجنة التحكيم التي عملت تطوعًا. وأيضًا الفنان الكبير النحات سامي محمد على تصميمه مجسم الجائزة.

وأشارت إلى أن حفل تكريم الفائزين سيكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير المقبل.

فيما تحدث الروائي طالب الرفاعي عن عمق العلاقة التي ارتبط بها مع إسماعيل فهد إسماعيل بحكم صلة القرابة والصداقات الواسعة التي تمتع بها رحمه الله مع المبدعين العرب من مختلف الأجيال حيث تميز اسماعيل بقدرته على العطاء وتكوين الصداقات.

عقب ذلك تحدثت د. إقبال العثيمين رئيسة لجنة التحكيم وقالت إن اللجنة ضمت في عضويتها مجموعة من النقاد والمبدعين العرب وهم: إبراهيم فرغلي ود. أيمن بكر (مصر، الكاتب أنيس الرافعي (المغرب) والروائي يوسف المحميد (السعودية).

وأشارت العثيمين إلى أن اللجنة تلقت مجموعة كبيرة من الروايات اختارت من بينها «40» عملًا دون معرفة أسماء كتابها، وانتهت إلى وضع قائمة قصيرة، ثم اختارت بإجماع الآراء الفائزين الثلاثة وهم على الترتيب: رواية «ليل طنجة» لمحمد سعيد من المغرب، ثم «فوبيا الوجوه « لفدوى محمد جواد من البحرين، و«سلام بتوقيت الحرب» لعبلة غسان من فلسطين.

