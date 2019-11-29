علم ومعرفة

في جناح « ذات السلاسل» أقام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل حفل توقيع لكتابه «ذاكرة وطن» يوثق فيه لمكتبة الكويت الوطنية.

حضر التوقيع رئيس مجلس إدارة ذات السلاسل د.عبد العزيز المنصور، والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري، وجمع كبير من المثقفين والمهتمين.

وبهذه المناسبة قال العبد الجليل: «ذاكرة وطن»، مسيرة توثيقية كاملة لمكتبة الكويت الوطنية باعتبارها صرحاً ثقافياً شامخاً لدولة الكويت، ولا يوجد أي كتاب سابق جمع كل أرشيف المكتبة الوطنية في مؤلف واحد، فجميع المعلومات التاريخية والتوثيقية عن مكتبة الكويت الوطنية معلوماتها مبعثرة بين المصادر والمراجع التاريخية. وكانت بدايتها المكتبة الأهلية فهي أول مكتبة في الخليج والجزيرة العربية.

وتابع العبدالجليل: « الكتاب يقع في 500 صفحة، به أربعة فصول وهي فصل بدايات التأسيس منذ نشأة الثقافة في حركة التنوير والإصلاح الأولى في الكويت، وسمات المجتمع الكويتي الثقافية والتنويرية الأولى إلى نشأة المدارس النظامية التي استدعت وجود مكتبة عامة، ثم المكتبة الأهلية في عام 1923، فالنادي الأدبي في عام 1924 وبه مكتبة، ثم قامت الحكومة بمبادرة ممتازة وذكية وحكيمة لضم المكتبة الأهلية إلى أن تكون عامة حكومية تحت إشراف دائرة المعارف، انطلقت منذ عام 1937 رحلة موفقة مباركة للمكتبات إلى أن وصلت إلى يومنا هذا».

وأضاف العبد الجليل: استغرق الكتاب سنتين ونصف السنة من العمل الجاد المتواصل، لرد الوفاء، والجميل لمكتبة الكويت الوطنية، التي عملت بها خمس سنوات، أحسست أن هذه المكتبة تحتاج إلى دعم إعلامي وتسويقي، وأن نوثق مسيرة تاريخها الطويل.

