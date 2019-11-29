دوليه

تألق الارجنتيني ليونيل ميسي فضمن برشلونة الاسباني تأهله وصدارة مجموعته اول من امس في دوري ابطال اوروبا بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1، فيما وقع ليفربول الانكليزي حامل اللقب بفخ التعادل على ارضه مع نابولي الايطالي (1-1).

وخاض ميسي (32 عاما) المباراة الرقم 700 مع برشلونة الاسباني فسجل هدفا (33) ولعب تمريرتين حاسمتين للاوروغوياني لويس سواريز (29) والفرنسي انطوان غريزمان المستبعد عن التشكيلة الاساسية والذي دخل بدلا من مواطنه عثمان ديمبيلي في الشوط الاول لاصابة جديدة في ربلة ساقه (67).

وسجل دورتموند هدفا شرفيا عبر البديل الانكليزي جايدون سانشو (77). ورفع برشلونة، حامل اللقب خمس مرات، رصيده الى 11 نقطة، مقابل 7 لكل من دورتموند وانتر الايطالي العائد بفوز هام من ارض سلافيا براغ التشيكي 3-1. وفي الجولة الاخيرة، يستقبل دورتموند سلافيا براغ وانتر برشلونة، وبحال تعادلهما بعدد النقاط، تذهب الافضلية لانتر بفارق المواجهات المباشرة اذ فاز ذهابا 2-0 ورد دورتموند ايابا 3-2.

ونجح برشلونة بالظهور بصورة مختلفة عن بداية موسمه المتقلبة، بقيادة ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي رفع رصيده الى 613 هدفا و237 تمريرة حاسمة مع فريقه. قال مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي «كنا في اصعب مجموعة ونحن نتصدرها لذا نحن سعداء. كنا مرشحين للتأهل وتعين علينا اثبات ذلك..كانت مباراة جيدة لكن في مواجهات اخرى لم نكن موفقين. الفريق يقاتل دوما...».

وفي المباراة الثانية، كان انتر وسلافيا براغ بحاجة للفوز للابقاء على آمالهما التأهل بعد انتزاع انتر تعادل مخيب ذهابا من خصمه.

وافتتح انتر التسجيل عبر نجم هجومه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (19)، وفي وقت كان يحتفل بالثاني الغاه الحكم بعد الاحتكام تقنية الفيديو محتسبا ركلة جزاء لسلافيا براغ ترجمها توماس سوتشيك (39). لكن في الدقائق العشر الاخيرة سجل فريق المدرب انتونيو كونتي ثنائية عبر البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو (81) ثم مارتينيز بعد عرضية مميزة من لوكاكو(88).

ويتعين على ليفربول حامل اللقب 6 مرات تحقيق نتيجة ايجابية على ارض ريد بول سالزبورغ النمسوي في الجولة الاخيرة، بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه نابولي الإيطالي 1-1 في المجموعة الخامسة ليتأجل حسم هوية المتأهلين. ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي وثلاث عن سالزبورغ النمساوي الذي فاز على مضيفه غنك البلجيكي 4-1.

وفي الجولة السادسة الاخيرة الشهر المقبل، يلعب ليفربول في ضيافة سالزبورغ وتكفيه نقطة التعادل للتأهل فيما قد تكون خسارته قاتلة بعد فوزه على سالزبورغ 4-3 ذهابا، في حين يستضيف نابولي الفريق البلجيكي الذي فقد الأمل حتى ببلوغ الدوري الأوروبي.في المباراة الأولى عادل الكرواتي ديان لوفرين (65) هدف التقدم لنابولي الذي حمل توقيع البلجيكي درايس ميرتينس (21). وفي المباراة الثانية، سجل التنزاني مبوانا ساناتا (85)، هدف غنك، والزامبي باتسون داكا (43) والياباني تاكومي مينامينو (45) والكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (69) والنروجي ايرلينغ هالاند (87) أهداف سالزبوغ.

وشهد ملعب «ميستايا» موقعة نارية بين فالنسيا الاسباني وضيفه تشلسي الانكليزي انتهت بالتعادل 2-2، في مجموعة ثامنة مهدت طريق التأهل لاياكس الهولندي الفائز على ارض ليل الفرنسي 2-0.ورفع فالنسيا وتشلسي رصيدهما الى 8 نقاط، مقابل 10 لاياكس الذي بات بحاجة لنقطة التعادل امام ضيفه فالنسيا في الجولة السادسة الاخيرة الشهر المقبل.

وكان فالنسيا، عاشر الدوري الاسباني راهنا، قريبا من خطف النقاط في اللحظات الاخيرة، بيد انه اصبح في موقف حرج، فيما يمنح فوز تشلسي على ليل بطاقة التأهل.وتقدم فالنسيا في نهاية الشوط الاول عبر كارلوس سولير (40)، لكن تشلسي عادل سريعا عبر الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (41) ثم تقدم مطلع الثاني عبر الاميركي كريستيان بوليشيتش (50). وبعد اهداره ركلة جزاء لدنيال باريخو (65)، عادل فالنسيا في الدقائق الاخيرة عبر الدانماركي داينال فاس (82) حارما تشلسي فرصة اقتناص بطاقة التأهل.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشلسي لقناة «بي تي» البريطانية «كدنا نحقق الفوز، وكدنا نخسر. بصراحة القدوم الى هنا ليس سهلا. لا تزال الامور بين ايدينا ويجب ان نكون سعداء بذلك».وفي المباراة الثانية على ملعب «بيار موروا» في شمال فرنسا، بكّر المغربي الدولي حكيم زياش في التسجيل ببرودة اعصاب، بعد كرة أسهم في صناعتها مواطنه لاعب الوسط زكريا لبيض بعد 94 ثانية مسجلا اسرع هدف في النسخة الحالية. وانتظر بطل هولندا حتى الدقيقة 59 ليسجل الهدف الثاني عبر كوينسي بروميس متابعا تمريرة مقشرة من زياش (59).وفي المجموعة السابعة، حسم لايبزيغ الألماني تأهله بتعادله مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 2-2، فيما خسر ليون الفرنسي أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي 0-2.

ونجح الفريق الألماني بالعودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بهدفين، حتى الدقيقة الأخيرة عبر ثنائية بيتزي (20) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (59)، ليسجل هدفين في الدقيقتين 90 من ركلة جزاء و90+6 عن طريق السويدي اميل فورسبيرغ.

وكان زينيت في وقت مبكر خلط أوراق المجموعة بفوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2-0 بهدفي ارتيم دزيوبا (42) وماغوميد اوزدويف (84).ورفع لايبزيغ رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، فيما اصبح الفريق الروسي ثانياً بعدما أضاف ثلاث نقاط إلى رصيده ليتساوى بسبع نقاط مع نظيره الفرنسي، لكن مع أفضلية لزينيت بالمواجهات المباشرة، بعد تعادلهما في الجولة الأولى في فرنسا بهدف لمثله.

