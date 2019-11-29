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أعلن الكرواتي روبرت بروزينتسكي اول من امس استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب البوسنة والهرسك الذي فشل بإيصاله إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد المحلي. واحتلت البوسنة المركز الرابع في المجموعة العاشرة، خلف إيطاليا وفنلندا واليونان، وتقدمت على أرمينيا وليشتنشتاين. ولاتزال الفرصة سانحة أمام البوسنة لحجز بطاقة إلى نهائيات المسابقة الأوروبية عبر الملحق الذي يقام في 26 و31 مارس المقبل. وتلعب البوسنة ضد ايرلندا الشمالية، وفي حال فوزها تقابل الفائز بين سلوفاكيا وجمهورية ايرلندا. ومنتخب البوسنة هو واحد بين 16 يتنافسون على أخر أربع تذاكر إلى النهائيات. وقال الاتحاد البوسني في بيان له أنه «قبل اتفاق الانفصال الودّي مع المدرب روبرت بروزينتسكي».وكان بروزينتسكي (50 عاما) الذي حدد لنفسه مهمة تأهيل البوسنة لكأس أوروبا، كان تقدم باستقالة في سبتمبر الماضي بعد الهزيمة أمام أرمينيا 2-4 لتصبح فرص التأهل المباشر شبه معدومة، لكن الاتحاد الوطني منحه فرصة أخرى.منذ الاستقلال في عام 1992، تأهلت البوسنة مرة واحدة فقط لنهائيات بطولة كبرى، وذلك في عام 2014 في مونديال البرازيل، وذلك تحت قيادة المدرب الوطني سافيت سوشيتش.