دوليه

خضع نيكولو باريلا مهاجم إنتر الإيطالي، ثاني ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، بحسب ما أكد النادي أول من امس.وأفاد الـ «نيراتسوري» في بيان أن «باريلا خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى لازالة ضرر من غضروف ركبته». وتابع «كانت العملية ناجحة جدا وسيبدأ اللاعب علاج إعادة التأهيل في الايام المقبلة». وكان باريلا تعرض لاصابة امام تورينو ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المحلي، واضطر لمغادرة الملعب في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول للمباراة التي انتهت بفوز إنتر بثلاثية نظيفة.وعلق لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما على اصابته انه «شعر بطقطقة في الركبة».وتلقت آمال مدرب إنتر أنطونيو كونتي ضربة في سعيه للفوز بلقب الـ «سيري أ» حيث يحتل فريقه المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب (35 مقابل 34).وقال كونتي «إنه محارب، ولاعب مهم بالنسبة لنا».