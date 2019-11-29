دوليه

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يخوض الأهلي اليوم مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويلعب الأهلي والنجم ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تصدر المجموعة وبلوغ الدور التالي خصوصاً أن إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبون يرفعون شعار حصد اللقب القاري هو الهدف الأول لهم هذا الموسم.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 8 مرات لكنه فشل في الفوز به خلال النسخ الأخيرة وتحديدا منذ 2013.أما النجم فحصد اللقب مرة واحدة عام 2007 ويسعى بحسب مدربه الجديد خوان كارلوس جاريدو للفوز به هذا الموسم أيضا.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وحسام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي ومروان محسن.

