دوليه

سقط بيراميدز في فخ التعادل أمام أسوان 2-2 أول من امس ضمن الجولة السادسة للدوري المصري على ستاد 30 يونيو بالقاهرة. ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل بينما أصبح رصيد أسوان 5 نقاط في المركز الـ14.

وأحرز جون أنطوي الهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعدما حول عرضية من الجانب الأيمن بشكل رائع في شباك أسوان. وتعادل أوميد أوكري في الدقيقة 43 لصالح أسوان بعدما حصل على تمريرة رائعة من الخلف للأمام واستلمها بشكل جيد ثم سددها بذكاء من الزاوية الضيقة أثناء محاولة المهدي سليمان للتعامل معها.

ولم ينتظر بيراميدز كثيرا للعودة إلى المقدمة وفي الدقيقة 44 استطاع محمد فاروق أن يتقدم بالهدف الثاني.وأحرز أوكري الهدف الثاني لصالح أسوان في الدقيقة 75 .

وحصد طنطا نقطة ثمينة بالتعادل أمام سموحة بهدفين لكل فريق. بتلك النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز التاسع ليصبح رصيده 6 نقاط في المقابل أصبح رصيد طنطا 6 نقاط أيضا في المركز العاشر.

