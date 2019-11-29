بلغ منتخب كرة السلة الدور نصف النهائي في البطولة الخليجية السادسة عشرة التي ستختتم منافساتها على صالة نادي الكويت بعد غد الاحد، بفوزه المستحق على المنتخب القطري 73-56 أول من امس ضمن الجولة قبل الاخيرة من الدور التمهيدي، كما واصل المنتخب السعودي عروضه القوية وتغلب على نظيره البحريني 77-70 في الجولة ذاتها.

وتتصدر السعودية جدول الترتيب (قبل جولة الامس) برصيد 7 نقاط، يليها الأزرق والبحرين 5 نقاط لكل منهما، ثم الامارات 4 نقاط، واخيراً قطر 3 نقاط.

وستخلد الفرق اليوم الى الراحة بحسب جدول المسابقة على أن يقام الدور نصف النهائي غدا السبت والنهائي بعد غد الاحد.

وجاءت بداية مباراة الازرق مع قطر مع متكافئة بين الطرفين اذ اتبع المنتخب القطري دفاع المنطقة للحد من خطورة لاعبي الأزرق اسفل السلة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة الفاست بريك ونجح في التقدم سريعا 7-2 مستغلاً عدم توفيق لاعبي الأزرق في التصويب من خارج القوس. وتحسن اداء المنتخب تدريجياً بفضل تميز نجومه محمد اشكناني وعبدالعزيز الحميدي وأحمد البلوشي ليحقق الازرق التقدم الاول 14-13 قبل أن ينهي الربع لصالحه 21-17.

وتحسن اداء فريق المدرب التونسي عادل التلاتلي بصورة كبيرة في الربع الثاني في الجانبين الدفاعي والهجومي من خلال الحد من اختراقات لاعبي قطر أسفل السلة مع الاعتماد على الهجمات المنظمة في الهجوم وسط تألق لافت من لاعبي الازرق عبدالعزيز الحميدي وصالح يوسف وعبدالله الشمري وتركي حمود الذين تمكنوا من انهاء الربع الثاني بفارق مريح وصل الى 15 نقطة 40-35.

وواصل الأزرق سيطرته في الربع الثالث الذي برز خلاله راشد الرباح أفضل مسجل للفريق بـ14 نقطة، في التصويب من خارج القوس الى جانب تألق صالح يوسف أسفل السلة في الدفاع والهجوم لينهي الأزرق الربع متفوقاً 57-45.

وشدد «أزرق السلة» قبضته على اللقاء في الربع الاخير من خلال الروح العالية التي اظهرها جميع اللاعبين ما منح الفريق انتصاراً مريحاً بفارق وصل الى 17 نقطة 73-56.

وفي اللقاء الثاني قدم منتخبي السعودية والبحرين اداء متميزا طوال اللقاء الذي حمل الكثير من الندية والتنافس حتى اللحظات الاخيرة التي حسم خلالها الاخضر السعودي اللقاء بصعوبة 77-70.

