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يشارك سائق السيارات علي مخصيد في النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد الدولي العالمية للدرفت التي تنطلق اليوم الجمعة في حلبة تسوكوبا بالعاصمة اليابانية طوكيو وتستمر لمدة 3 أيام. ويعتبر مخصيد المشارك العربي الوحيد في هذه السباق، ويتطلع لتحقيق نتائج طيبة خصوصاً بعد أن ظهر بمستوى رائع في مونديال السيارات الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي.

وقال مخصيد الذي بدأ مسيرته في سباقات الدرفتنغ عام 2012 إن يأمل في رفع علم الكويت في هذه البطولة العالمية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات، مشيراً إلى اكتمال جميع التجهيزات للمشاركة في السباق.

وأضاف مخصيد المتوج بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي أن التدريبات بدأت يوم الثلاثاء الماضي واستمرت لمدة يومين على حلبة «أبيسو»، مثمناً الدور الكبير لرئيس وأعضاء النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية.

من جهته، أكد المدير العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية م. زكريا دشتي إن مشاركة مخصيد تأتي ضمن سياسة النادي الدولي الكويتي الداعمة للشباب وحرصه على دعم المتسابقين وفسح المجال أمامهم للمشاركة في البطولات العالمية.

وأضاف دشتي أن مخصيد هو السائق العربي الوحيد الذي يشارك في هذا الحدث العالمي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعتبر «مصدر فخر لنا»، وقال: «ومع ذلك فإن مخصيد لن يكتفي بمجرد المشاركة، بل يملك طموحاً كبيراً للمنافسة على المراكز الأولى».

