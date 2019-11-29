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معسكر خارجي لـ «أزرق الطائرة»

زيد خلف
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الجمعة 29 نوفمبر 2019

أكد رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور أن الاتحاد سينظم معسكراً تدريبياً للفريق خلال مارس المقبل استعدادا للمشاركة في دوري الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت أبريل المقبل.
وطلب عاشور من لاعبي «أزرق الطائرة» خلال اجتماعها بهم أول من أمس في مقر الاتحاد، أن يحددوا الدولة التي يودون اقامة المعسكر فيها حيث اقترح قائد الفريق ولاعب نادي الكويت عبدالله جاسم أن يقلم المعسكر في سلوفينيا.
وكشف عاشور عن أن الاتحاد سيتعاقد مع مدرب اجنبي قريباً بعد أنتهاء اجراءات التعاقد معه، موضحاً انه سيتم دارسة موضوع مكان المعسكر معه حسب حاجة المنتخب، حيث أكد اللاعبون أن الفريق بحاجة إلى خوض مباريات ودية كثيرة حتى تتحقق الاستفادة من المعكسر.
وأشار عاشور إلى أن الاتحاد سيتسلم مقره الجديد والصالة في يناير المقبل ولن تكون هناك مشكلة في إيجاد مكان لتدريب المنتخب الذي تنتظره استحقاقات عديدة.
من جانب آخر تنطلق غدا السبت بطولة الدوري باقامة مباراتين تجمعان الكويت حامل اللقب مع اليرموك في 05:00 مساء على صالة يوسف الشاهين، يليها لقاء كاظمة مع الشباب في 07:00 على الصالة ذاتها.


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