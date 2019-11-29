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يضع الأرزق نشوة الفوز الكبير على السعودية خلف ظهره ويستعد لخوض تحدٍ جديد عندما يواجه عمان غداً السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي تشهد غداً أيضاً لقاء السعودية مع البحرين، وتقام المباراتين على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

ويتصدر الأزرق جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من فوزه على السعودية 3-1 أول من أمس، فيما يملك المنتخبان العماني والبحريني نقطة واحدة من تعادلهما معاً، وتتذيل السعودية ترتيب المجموعة بلا رصيد.

ويأمل مدرب الأزرق ثامر عناد في استغلال الروح المعنوية العالية بعد الفوز بثلاثية على السعودية من أجل تجاوز عقبة عمان حاملة اللقب، ومن المنتظر أن يدخل عناد بالتشكيلة التي خاضت مباراة السعودية بوجود كل من: حميد القلاف ومشاري غنام وسامي الصانع وفهد حمود وفهد الهاجري وسلطان العنزي وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري وعبدالله البريكي وبدر المطوع ويوسف ناصر، مع احتمالية الدفع بالشاب مبارك الفنيني الذي ظهر بصورة جيدة وسجل هدفاً خلال الدقائق التي شارك فيها بمباراة السعودية.

ويدرك عناد أن الهولندي إيروين كومان مدرب سيضع حسابات خاصة من أجل إيقاف خطورة النجم بدر المطوع الذي صنع هدفين ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى، لذلك ينبغي على مدرب الأزرق إيجاد المزيد من الحلول، مع تجديد الثقة في المهاجم يوسف ناصر الذي أضاع طريق المرمى أمام السعودية.

في المقابل، ما زال المنتخب العماني يعاني من العقم الهجومي تحت إشراف كومان، وهو الأمر الذي انتقدته الجماهير العمانية أكثر من مرة وظهر جلياً أمام البحرين في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي اللقاء الثاني، تتطلع السعودية للنهوض من الكبوة التي تعرضت لها أمام الكويت وتسجيل انتصارها الأول في المجموعة مع عودة لاعبي الهلال الذين غابوا عن المباراة الماضية. ويسعى الفرنسي هيرفي رينار إلى انطلاقة جديدة أمام البحرين اليوم لأن الخسارة تعني الخروج مبكراً وتوديع البطولة.

على الجانب الآخر، ظهرت البحرين بصورة جيدة أمام عمان رغم التعادل، وهي تسعى اليوم لتسجيل فوزها الأول ومواصلة مشوارها في البحث عن لقبها الأول.

