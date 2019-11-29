محلية

ما حدث لمنتخبنا مع المنتخب السعودي في المباراة الاولى في خليجي 24 المقامة بالدوحة شيء يسعى له كل فريق وهو الفوز بالثلاث نقاط في المباراة الاولى. وهذه النتيجة الفوز (3- 1) على المنتخب السعودي هو شيء مشرف لتاريخ كرتنا وتاريخنا مع المنتخب السعودي... فليس ذنبنا:

? بأن يلعب المنتخب السعودي ببعض لاعبي الصف الثاني من لاعبي المنتخب لأسباب خاصة وان نلعب نحن بالفريق الأول (أحسن ما لدينا في دورينا) للمنتخب فالكل يسأل من فاز وليس من لعب؟

? المنتخب السعودي لعب بأسلوب فني رائع في الشوط الأول ولكن كان ينقصه تسجيل الأهداف السهلة التي اضاعها. في حين لم يكن المنتخب الكويتي في حالة طبيعية وكثرت الأخطاء من بعض لاعبيه في الخطوط الثلاثة واستغل الفرص التي جاءته وسجل.

? أصلح المنتخب السعودي من أدائه في الشوط الثاني بتغييره لبعض اللاعبين والضغط على المنتخب الكويتي... الا ان....

? استطاع مدرب الكويت ثامر عناد اغلاق المساحات واللعب بروح عالية لعدم افساح المجال للمنتخب السعودي من استغلال بعض لاعبيه من ذوي الخبرة الدولية للمشاركة بالمباراة خصوصا بعد احراز الهدف الثالث.

? الحق يقال بأن منتخب الكويت من غير بدر المطوع لا يمكنه ان يلعب بأي تكتيك فني عالٍ فقد شاهدنا اللاعب الشامل الذي يمكنه ان يلعب حارس المرمى إذا دعت الحاجة.

? نقول مبروك على النتيجة ولكن نحتاج الى دروس خصوصية في تكتيك اللعب لأننا نلعب معتمدين على لاعب واحد (شايب) فالمنتخبان التاليان هما منتخب عمان بطل الدورة السابقة والمنتخب البحريني صاحب الانجازات الرياضية اخيرا خصوصا بعد فوزه على المنتخب الإيراني.

? وشكرا مقدما لمن أسهم بتكريم اللاعبين ويستاهلون أكثر من ذلك وان شاء الله القادم يكون أحسن تكتيكيا....

والله من وراء القصد.

