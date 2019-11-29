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شدد مدرب الازرق ثامر عناد على أن المنتخب لم يشارك ليكون حملا وديعا، ولهذا أظهر شراسة أمام المنتخب السعودي واستطاع أن ينتزع فوزا ثمينا أمام منتخب عنيد وقوي.

وهنأ ثامر عناد اللاعبين والجمهور بالقول: «أبارك للاعبينا وجماهيرنا التي ساندتنا اليوم بشكل جنوني، والذين لولا دعمهم لما ظهرنا بهذه الصورة، هاردلك للمنتخب السعودي الشقيق الذي قدم مباراة قوية كذلك».

وعن تأثير نشوة الفوز على لاعبي الأزرق قال: «نحن كجهاز فني وإداري قادرون على إخراج المنتخب من نشوة الفوز، المباراة انتهت بمجرد صافرة الحكم ونحاول التفكير والإعداد للقادم وللمواجهتين المهمتين أمام عمان والبحرين، هذه المباراة انتهت».

وعن المنتخب العماني الذي سيواجهه الازرق في الجولة المقبلة قال : «منتخب عمان بطل النسخة السابقة وقوي فنيا، سنعد له جيدا بالطبع، وسأحرص على مشاهدة مباراته مع البحرين لاني لم اتابعها في الملعب لوصولنا اثناء سير اللقاء، وفي مجمل الأمر كل الفرق الثمانية التي تشارك في البطولة تتساوى في الفرص لنيل اللقب، باستثناء قطر التي يرجح كفتها الأرض والجمهور».

وحول تأثير نتيجة المباراة على سقف طموحات الكويت في البطولة أفاد: «سقف طموحنا لم يتغير، سنعمل على تقديم مباريات كبيرة، نحترم كل المنتخبات، ولم نأت لنكون حملا وديعا في كأس الخليج، أتينا لننافس، وسنقدم كل ما لدينا لنصل بعيدا في هذه البطولة».

