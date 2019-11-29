مازال النجم بدر المطوع يقدم نفسه كلاعب قيادي وهذا ما قدمه من مستوى لافت امام المنتخب السعودي حيث استطاع ان يقود الازرق لفوز مستحق بما ان الخصم كان الاكثر استحواذا على الكرة والاقرب للتسجيل في وقت مبكر في الشوط الاول الا ان المطوع جريا على العادة لم يعجبه ما كان يحدث حيث قام بتقديم كرة جميلة الى زميله احمد الظفيري عندما «قطع له» ليسكنها بالشباك وعاد ليمرر كرة رائعة الى سامي الصانع الذي دائما ينطلق بسرعة للامام وكان محتاجا لمثل هذه الكرة التي عرف المطوع ان يهديها له. وبذلك بدر عندما تتعقد الاوضاع يكون حاضراً مسخرا خبرته وامكانياته الفنية من اجل رسم البسمة على الوجوه وعندما اختير كافضل لاعب في المباراة فهذا الامر يستحقه لانه كان سيد الموقف والاميز في الملعب وما يسطره المطوع من اداء وعطاء يتطلب من زملائه وتحديداً العناصر الشابة ان يستفيدوا مما يقدمه من ابداعات فهو ليس مجرد لاعب بل نجم من العيار الثقيل يرتقي الى «قائد» يفرض كلمته على الاخرين ولا يفضل أطالة الحوار الكروي داخل المستطيل الاخضر.

