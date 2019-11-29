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أبدى نجم الازرق بدر المطوع سعادته الغامرة بالبداية الجيدة التي حققها المنتخب في انطلاقة مشواره في «خليجي 24» بالفوز على السعودية 3-1.

وقال عقب المباراة التي نال فيها جائزة أفضل لاعب: «كل الشكر للجماهير التي حضرت وهتفت والطاقم الطبي والفني على حد سواء لأنهم السبب في تهيئتنا لهذه المواجهة، مبروك لنا هذا الانتصار والثلاث نقاط المهمة ببداية المشوار، وحظ أوفر لأشقائنا السعوديين».

وتابع: «كنا رجالا في الملعب ونفذنا تعليمات المدرب التي طلبها منا».

وعن المواجهة المقبلة: «المنتخب العماني في البطولات الماضية دائما ما يدخلها كمرشح، والأمر كذلك في خليجي 24، وهو يحقق نتائج إيجابية ويفرض نفسه بقوة في المراكز الأولى، ونحن لم نتفوق عليه في المباريات الأخيرة وسنقدم أفضل ما لدينا».

