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ذكر رئيس الجهاز الطبي للأزرق د. عبدالمجيد البناي ان جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد امام عمان ولا توجد أية اصابات مقلقة بين صفوف المنتخب. وأضاف ان اللاعبين بدر المطوع ومشاري غنام كانا يعانيان من شد عضلي وتم علاجهما بطريقة مكثفة من خلال الابر الموضعية، أما البقية فكانت هناك كدمات وتقلصات عضلية بسيطة تأتي عادة بعد كل مباراة. ونوه البناي بأنه نسق مع الجهاز الفني لتقسيم اللاعبين لمجموعتين الاولى تتمرن في الصالة الرياضية للفندق للاعبين الذين شاركوا في مباراة السعودية والثانية في الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة كاملة. وأفاد البناي انه يحرص كل الحرص على تناول اللاعبين للوجبات الغذائية وخاصة الافطار الا انه اضطر امس للسماح لهم بالنوم لوقت متأخر للاحتفال بالفوز ورغم ذلك عوضهم بالمكملات الغذائية.