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ركز مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينار على فرصة اللاعب يحيى الشهري الضائعة بالشوط الاول وذلك في المؤتمر الصحافي لتبرير خسارة فريقه امام الازرق لكنه أعلن تحمل المسؤولية لانه صاحب قرار اشراك تشكيلة من الشباب في غياب لاعبي الهلال . وقال رينار: النتيجة ليست جيدة، حصلنا على العديد من الفرص لم نستغلها أبرزها في الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة، لقد لعبنا بلاعبين شباب، 4 منهم دون سن العشرين، وقد أثر ذلك علينا بلاشك، ولكن في النهاية أتحمل مسؤولية الخسارة. وعن رأيه في أداء منتخب الكويت خلال المباراة: لست مدربا لمنتخب الكويت، ما حصل هو أننا تحصلنا على فرص لم نستغلها في مقابل أن الخصم استغل فرصه أمام المرمى، ولو سجلنا في بداية اللقاء لتغيرت المجريات. وبسؤاله عن تأثير أسلوب اللعب الأشبه بالمدرسة الأفريقية التي أتى منها على نتيجة المباراة أجاب: علينا أن نكون عادلين، هذه كرة قدم، والعديد من لاعبينا لم يشتركوا في اللقاء لأنهم كانوا في اليابان كما يعلم الجميع، النتيجة ليست كل شيء، لست معنيا بنتيجة مباراة (الأول من أمس)، وفلسفتي لم تتغير سواء كانت في أفريقيا أو هنا، وأنتم تعرفون اللاعبين السعوديين، لن أتحدث الآن، وسأترك الحكم لكم بعد المباراتين المتبقيتين أمام البحرين وعمان. واختتم حديثه: أتينا بالمجموعة القادرة على تحقيق الفوز، ولكن ربما كان هنالك تأثير سلبي لتأخر وصول اللاعبين، وفي الحقيقة أنا معني بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، ولا أنكر أهمية هذه البطولة، ونحن أعددنا الفريق جيدا للمنافسة عليها، والدفاع الذي دافع أمام أوزبكستان هو نفسه الذي دافع أمام الكويت ولكن هذه كرة القدم، أنت معرض للخسارة في بعض المباريات.