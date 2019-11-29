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يعد الفوز الذي حققه الازرق على المنتخب السعودي 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في المجموعة الثانية لـ«خليجي 24» بالغ الاهمية باعتبار انه منح الفريق دفعة كبيرة لكي ينافس من اجل التأهل للدور نصف النهائي وفي نفس الوقت خلق الثقة في نفوس اللاعبين والجهاز الفني فالاغلبية من الوجوه الجديدة التي تشارك في مثل هذه البطولة التي عادة ما تكون لها حسابات مختلفة وتحديدا المدرب ثامر عناد فهو محتاج لمثل تلك المواجهات التي تساعده كثيراً في عمله الجديد لكي يستطيع ان يحقق اهدافه التدريبية والتأهيلية مع اللاعبين ولاشك انه يبحث عن الوسائل التي تكفل له بأن يعمل على بناء فريق قادر ان يفرض حضوره امام الخصوم في المناسبات القادمة. والازرق نجح لحد كبير من تطبيق ماهو مطلوب منه من خلال اللعب الحذر الذي اتبعه المدرب ثامر عناد حيث اوعز للاعبين بعدم فتح اللعب بالوسط وبدا فهد الانصاري وسلطان العنزي متقاربين مع احمد الظفيري وعبدالله البريكي اللذين احسنا التحرك في الشق الهجومي مع تحرك متواصل لبدر المطوع والقيام بدور الصانع والمنظم للالعاب الهجومية.

ويؤخذ كثيرا على المهاجم يوسف ناصر عدم التركيز وحسن التصرف مع الكرات امام المرمى وبما ان نسبة الاستحواذ كانت لمصلحة الاخضر السعودي لكن لم يكن فعالا امام مرمى حميد القلاف في الوقت الذي اجاد فيه الازرق في استغلال الفرص التى سنحت له. والفوز لا يجعلنا ان نغض النظر عن الاخطاء حيث يتوجب على الظهيرين ان يكون لهما دور مضاعف في تأدية الواجبات الهجومية وان كان سامي الصانع نجح بتقدم واحد من احراز هدف فهذا يعني ان للظهيرين دورا فعليا في بناء الالعاب الهجومية وليس الاكتفاء بالشق الدفاعي.

ولقد بذل عبدالله البريكي جهدا مضاعفا بمساندته امام الصانع وفي بعض الاحيان يغطي مكانه في الدفاع وكما ان خط الهجوم محتاج لتفعيل وتركيز وخصوصا يوسف ناصر عليه ان يضاعف من عطائه من خلال تعامله مع الكرات التي تتهيأ له. وعلى المدرب ثامر عناد أن يعي جيدا ان المنتخب العماني في المباراة القادمة ليس من الضرورة ان يكون بنفس وضعية السعودي فالتحديث الوقتي مطلب للتعامل مع نوعية الخصوم.

