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أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالفوز الكبير الذي حققه الأزرق على نظيره السعودي 3 -1 أول من أمس.

وقال الغانم في تصريحات عقب اللقاء: «المباراة كانت جيدة من كلا الفريقين، ونتمنى أن يكون للنتيجة التي حققها الأزرق أثر إيجابي على الفريق قبل مباراتي عمان والبحرين المقبلتين، فالفريق مازال أمامه مباريات مهمة، نتمنى أن يحالفه التوفيق ويفوز بها لمواصلة المشوار بنجاح». وبسؤاله عن قدرة الأزرق على تحقيق لقب «خليجي 24»، قال: «مازال الوقت مبكرا جدا للحديث عن اللقب، فنحن فزنا بمباراة واحدة، ومازال أمامنا مباراتان في المجموعة، فلا نستبق الأحداث ونحتفل بمباراة واحدة فقط ثم نفكر في المباريات المقبلة، فجميع الفرق المشاركة في البطولة محترمة للغاية وفرق مهمة، والطريق مازال طويلا بالبطولة». من جانب آخر، أفاد رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أن الاتحاد سيعمل على توفير رحلات اضافية للجمهور الكويتي في المباريات المقبلة، مثنياً على الدعم الجماهيري للأزرق في لقاء الأول من أمس أمام الأخضر السعودي والذي كان له بالغ الاثر في نفوس اللاعبين وتحفيزهم على العطاء في المباراة الأولى.

وأهدى رئيس الاتحاد الفوز الذي حققه الازرق على السعودية الى سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين والشعب الكويتي.

وقال: «ما هذا الفوز الا بداية المشوار وعلينا أن يكون هناك تركيز في المباريات القادمة»، مشيدا بالجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون وعمل الجهاز الفني والاداري الذي أثمر عن تلك النتيجة. بدوره أعلن عضو مجلس ادارة الاتحاد سالم سعدون، ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم منح مكافأة مالية لكل لاعب في المنتخب الوطني قدرها 2000 دينار، وذلك بعد الفوز على المنتخب السعودي. واشار سعدون الى أن رئيس مجلس ادارة الاتحاد منح كل لاعب مكافأة قدرها 1000 دينار.

