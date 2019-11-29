دوليه

يبحث المنتخبان الاماراتي والعراقي عن فوز ثان في المجموعة الأولى يقربهما من نصف النهائي عندما يلتقيان اليوم في ستاد خليفة الدولي في الجولة الثانية من «خليجي 24» في الدوحة.

وبدأ منتخبا الامارات والعراق البطولة بشكل قوي، بعد فوز الأول على اليمن 3-0، والثاني على قطر المضيفة 2-1. وأعطى انتصارا البداية المنتخبين جرعة معنوية قوية كانا في أمس الحاجة اليهما، حيث حققه «الأبيض» بعد خسارتين مخيبتين امام تايلاند وفيتنام في التصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، و»أسود الرافدين» رغم النقص الحاد في صفوفهم. ويعرف المنتخبان بعضهما جيدا، حيث ستكون مباراة الجمعة الخامسة بينهما تواليا في البطولة، بعدما التقيا في اخر اربع نسخ، والتي عرفت تفوقا اماراتيا واضحا عبر الفوز ثلاث مرات والتعادل مرة، كما تواجها ايضا في تصفيات مونديال 2018 وتبادلا الفوز. وكانت مباراة اليمن من جانب واحد، هو الاماراتي، وسيكون الاختبار الأول للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ورجاله امام المنتخب العراقي الذي قدمت تشكيلته الشابة عرضا مميزا امام قطر بطلة اسيا وصاحبة الأرض والجمهور. ويأمل مارفيك في استمرار شهية مهاجمه علي مبخوت المفتوحة، بعدما سجل ستة اهداف في ثلاث مباريات خاضها في التصفيات المزدوجة، وثلاثية «هاتريك» في شباك اليمن ليصبح الهداف التاريخي للامارات في كأس الخليج برصيد 11 هدفا.

في المقلب الاخر، كسب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب العراق الرهان على الدفع بتشكيلة شابة امام قطر، بعد غياب عدد كبير من الأساسيين لاسباب مختلفة. واستبعد الثنائي بشار رسن وهمام طارق عن كأس الخليج لرفض ناديهما بيرسبوليس الايراني والاسماعيلي المصري على التوالي تحريرهما للمشاركة في البطولة، كما ابقى كاتانيتش لاعبي الشرطة العراقي الدوليين في الدكة بعد خوضهم مباراة فريقهم امام نواذيبو الموريتاني في كأس الاندية العربية الابطال قبل يوم من اللقاء الافتتاحي في «خليجي 24».

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تسعى قطر، بطلة آسيا، الى الفوز على اليمن للابقاء على آمالها في المنافسة على احدى بطاقتي دور الاربعة خصوصا بعد خسارتها في الجولة الاولى. ورغم فارق الامكانيات الا ان قطر تخشى مفاجأة تطيح بها خارج البطولة على ملعبها وبين جماهيرها. واخفق المنتخب القطري في الفوز على اليمن في خليجي 22 بالسعودية وتعادلا سلبا لكنه حقق اللقب، وفي خليجي 23 بالكويت حقق العنابي الفوز 4-0 لكنه ودع البطولة في الدور الاول.

