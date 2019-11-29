دوليه

رفض السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي أن يفصح عن الهدف الذي يسعى لتحقيقه في هذه البطولة. وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الامارات: «أود أن أتمنى لبسام الراوي الشفاء العاجل، وقبل المباراة الثانية لدينا تدريب (أمس) وسيحدد الكثير من الأمر من ناحية جاهزية اللاعبين». وأضاف: «كرة القدم هي هكذا، قطر كانت أفضل معنا ولكنهم لم يسجلوا أهدافا ونحن من سجلنا، أنا واقعي وأدرك أن مباراة الامارات صعبة للغاية وعلى اللاعبين أن يُظهروا كل امكاناتهم من أجل الفوز وأتمنى أن يتكرر سيناريو قطر مرة أخرى». وعن الدوري العراقي: «حاليا توقف الدوري المحلي ولا يمكن أن أتحدث عنه أكثر، أنا أطالب اللاعبين بمزيد من العطاء في أرض الملعب ولن أكون سعيدا الا اذا وصلنا معا للهدف، ولن أخبركم ما هو هذا الهدف، هذا سر بيني وبين اللاعبين فقط». وعن التغييرات أمام الامارات: «من خلال تدريب اليوم (امس) سأقرر ماذا سأفعل، الجميع جاهز ويريد المشاركة وهذا أمر جيد، وأنا أختار ما هو مناسب». وعما اذا كانت مباراة الامارات ستكون عاطفية كونه مدرب سابق للأبيض، قال كاتانيتش: «لا.. لا هذا غير صحيح، أنا عملت معهم من قبل وممتن للعمل معهم وأمضيت وقتا جيدا هناك، والمباراة ليست لاثبات شيء لهم أنا أؤدي عملي مع العراق فقط».

