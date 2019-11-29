دوليه

صرح الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الاماراتي أنه سيلعب أمام العراق في الجولة الثانية اليوم من أجل الفوز. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: «كان معنا يومان فقط من أجل الاستشفاء وأنا معتاد أن أشارك في مسابقات أخرى يكون الوقت فيها أكبر للتحضير والاسترجاع، ولكن هذا هو الوضع لجميع الفرق ولا يمكننا أن نفعل الشيء الكثير خلال يومين ونعتمد على اللياقة البدنية».

وعن تفاصيل المشاركة: «تحدثت مسبقا لا يهم ما حدث بشأن المشاركة أو عدمها، بعد مباراة فيتنام (في التصفيات الآسيوية المزدوجة) تحضرت لهذه البطولة وسنحاول التركيز على الأداء وهي مهمة للغاية من ناحية تطور المستوى».

وعن مباراة العراق قال مارفيك: «العراق فريق قوي من الناحية البدنية والذهنية ولعبت أمام العراق حينما كنت مدربا للسعودية وأعرف نقاط قوته، وما قدموه أمام قطر يؤكد قوتهم وحضورهم في الملعب». وتابع: «الجميع يعلم أننا بدأنا منذ أشهر ولدينا لاعبين شباب ونود الفوز في كل مباراة في البطولة، نحتاج للوقت من أجل مزيد من التطور والارتقاء باللاعبين».

وعن خطته أمام العراق: «نتدرب يوميا بأسلوب خاص وأنا أحبذ اللعب الهجومي ولكن أحيانا تضطر للتغيير، وسنبدأ مواجهة العراق بطريقة تقودنا للفوز».

من ناحيته، أكد لاعب المنتخب الاماراتي محمد مرزوق ثقته الكبيرة في زملائه من أجل مواصلة السير في البطولة. وقال في المؤتمر الصحافي: «أتمنى الشفاء العاجل للمدافع حمدان الكمالي الذي تعرض للاصابة ونتمنى عودته». وتابع: «منتخب العراق تطور كثيرا أخيراً ولكن نحن نثق في أنفسنا وسنقدم كل امكانياتنا من أجل الفوز ومواصلة المشوار». وأضاف: «طوينا صفحة اليمن بكل تفاصيلها وندرك صعوبة مواجهتي العراق وقطر، ولكن سنركز على كل مباراة على حدة».

