دوليه

شدد الاسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري على ثقته المطلقة بلاعبيه، وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليمن: «بعد المباراة الأولى كانت هناك فترة قصيرة للتعافي، تحضرنا لمباراة اليمن وعلي أن أختار اللاعبين بشكل أفضل والجميع يعلم ويدرك أهمية المباراة». وتابع: «حاولنا تسجيل الأهداف وشعرنا بخيبة أمل بعد مباراة العراق بالرغم من الفرص التي أتيحت لنا، نأمل أن يتغير الأمر أمام اليمن ونحقق الفوز ونسجل الأهداف».

وعن مباراة اليوم: «الفريقان لم يسجلا نتيجة جيدة في الجولة الأولى، لا يوجد ونحن سندخلها من أجل الفوز واللاعبون لديهم كل الحماس والحافز».

وأضاف: «هدفنا مع العراق كان هو تحقيق الفوز وكذلك بالنسبة للعراق هي حاولت واجتهدت وفازت في النهاية ونحن لم يقف الحظ بجانبنا».

وعن غياب بسام الراوي قال سانشيز: «حينما يكون لديك لاعب مصاب مثل بسام فهذا أمر صعب حيث كان وجوده مهم في الملعب وخارجه، لدينا ما يكفي من اللاعبين وسنحاول أن نحقق الهدف الذي يتوقعه منا جمهورنا، لدي ثقة كاملة في اللاعبين وهم ملتزمون التزاما تاما وهم متعطشون لتحقيق نتائج ايجابية، سوف نعطي 100% لتحقيق النتائج ونقدم أفضل أجاء والأهم أن نكون ملتزمين ومركزين بشكل تام».

ورفض سانشيز فكرة أن أداء قطر يتراجع في الفترة الأخيرة، حيث قال: «لا أعتقد بأن أداءنا يتراجع، لعبنا مباريات صعبة في كأس آسيا وكوبا أميركا وخطوة بخطوة سنكون في الطريق الصحيح لتقديم أفضل النتائج الممكنة، ولم اشتك من الأداء أمام العراق بالعكس قدم اللاعبون مستوى جيدا وكل ما ينقصنا كان هو الفوز».

