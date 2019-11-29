دوليه

اعترف سامي النعاش مدرب المنتخب اليمني بصعوبة المواجهة التي يخوضها أمام منتخب البلد المضيف في الجولة الثانية. وقال في المؤتمر الصحافي: «تنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة بسبب خسارة الفريقين لمواجهتي الافتتاح، هذه هي كأس الخليج جميع مبارياتها صعبة ولها خصوصية». وعن توقعاته لمباراة قطر: «أتمنى أن يكون الفريق في أفضل صورة كما أتمنى أن يكون المدافعون أكثر تركيزا ونتوقع أن يبادر المنتخب المضيف بالهجوم لهذا أتمنى أن لا نرتكب أي أخطاء دفاعية». وتابع: «منذ بطولة غرب آسيا والمستوى يتفاوت من مرحلة لأخرى، الحضور البدني والذهني على حد سواء هو من يقود أي فريق لتقديم أفضل صورة، نأمل أن نقدم مستوى جيدا أمام قطر». وطالب النعاش الاعلام اليمني أن يقف مع المنتخب ولا يبحث فقط عن السلبيات، حيث استحضر النتائج اللافتة التي حققها في بطولة غرب آسيا وفي التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.