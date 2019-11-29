دوليه

أقر المؤتمر العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم خلال اجتماعه امس على هامش بطولة «خليجي 24» في قطر، قبول ملف العراق المبدئي لاستضافة النسخة القادمة من البطولة «خليجي 25».وانعقد المؤتمر برئاسة الشيخ حمد بن خليفة رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، وبحضور نائب الرئيس د. جاسم الشكيلي، والأمين العام جاسم الرميحي، وممثلي الاتحادات الأعضاء. وأعلن الرميحي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب انعقاد المؤتمر لاعام، قبول ملف العراق مبدئيا حيث قال: «تم قبول ملف العراق مبدئيا لاستضافة النسخة القادمة من البطولة، وسيقرّ ذلك رسميًّا بعد استيفاء المعايير اللازمة».وأوضح الرميحي أن ملف العراق حظي بدعم جميع الأعضاء في الاتحاد الخليجي، وقال: «آثر كافة الأعضاء عدم التقدم بأي ملف دعما للعراق ومنحه الفرصة الكاملة للحصول على حق استضافة خليجي 25، ملف العراق مكتمل بنسبة تصل بين 70 الى 80 بالمئة، وهنالك نواقص سيعمل الاتحاد على دعم العراق لاستكمالها». وأضاف: «كانت لي فرصة لحضور بطولة الصداقة ورأيت أن العراق يتمتع بالمقومات الرئيسية التي تمكنه من استضافة بطولة ناجحة، رأيت بعض النواقص التي يمكن معالجتها وتخطيها». وأشار الرميحي الى أن نظام استضافة البطولة الآن سيكون عن طريق تقديم الدولة الراغبة بالاستضافة لملف ترشحها، وليس بالتدوير كما كان معمولا به سابقا، ثم تناقش الملفات لدراسة جاهزية كل ملف على حدة، ليعلن فيما بعد الملف الفائز بحق الاستضافة. واختتم الرميحي المؤتمر الصحفي بالتأكيد على تفاؤل الاتحاد باستضافة العراق لـ«خليجي 25» بعد غياب البطولة عن أراضيه لفترة تناهز 40 عاما، ودعم جميع الأعضاء لاستمرار هذه البطولة بزخمها وتوهجها المعتاد.

