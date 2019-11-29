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بيعت لوحة فنية نادرة لفولفغانج أماديوس موزارت مقابل أربعة ملايين يورو يوم الأربعاء الماضي في مزاد بفرع دار كريستيز في باريس لتفوق بفارق كبير تقديرات الدار قبل البيع والتي تراوحت بين 800 ألف و1.2 مليون يورو. ورُسمت اللوحة الفنية عام 1770، وهي واحدة من أربع لوحات فنية للموسيقار النمساوي رُسمت أثناء حياته ولا تزال جزءا من مجموعة خاصة. وهي منسوبة للرسام الايطالي جيامبيتينو تشينارولي. وتصور اللوحة الزيتية المرسومة على قماش موتسارت في سن الثالثة عشر بشعر مستعار ومعطف أحمر وهو يعزف على القيثارة فيما تظهر النوتة الموسيقية بتفاصيلها عند حافة اطار اللوحة فحسب. وقالت أستريد سنتنر، رئيسة قسم اللوحات القديمة في فرع دار المزادات البريطانية بباريس «الأمر المثير للغاية في هذه اللوحة هو النوتة الموسيقية. في الواقع انها لم تُعرف الا من خلال تلك اللوحة، لذا قال بعض? ?المتخصصين في الموسيقى انها ربما من أعمال موزارت نفسه». وكان موزارت وقت رسم اللوحة يتنقل في ايطاليا حيث واصل تعليمه الفني وكان يقيم حفلات موسيقية في أنحاء ذلك البلد. ورسمت هذه اللوحة بطلب من بييترو لوغاتي، المسؤول العام عن الضرائب في مدينة البندقية، والذي شاهد موزارت وهو يعزف في حفل بمدينة فيرونا في يناير عام 1770. وولد موزارت عام 1756 في سالزبورغ في النمسا وتوفي في 1791.