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أصدر قاض في نيويورك قرارا يسمح بموجبه للممثلة أنابيلا شيورا بالادلاء بشهادتها في محاكمة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين وفق ما ورد في وثائق المحكمة الأربعاء.

وفي القرار الذي أصدر في وقت متقدم من الثلاثاء الماضي، رفض قاضي المحكمة العليا في مانهاتن جيمس بيرك أيضا محاولة أخيرة من قبل محامي واينستين لاسقاط تهم الاعتداء الجنسي الموجهة الى موكلهم.

وقد اعترف واينستين بأنه غير مذنب في خمس تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على امرأتين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 6 يناير 2020. وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة اذا أدين. وتزعم احدى المرأتين أن واينستين اغتصبها في العام 2013 فيما تدعي الأخرى أنه اعتدى عليها جنسيا العام 2006. وسعى محاموه لمنع ممثلي الادعاء من الاتصال بامرأة ثالثة تزعم أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل واينستين خلال شتاء 1993-1994 لتقديم أدلة. ولم يتم ذكر اسم المرأة في وثائق المحكمة لكن من المعروف على نطاق واسع أنها شيورا البالغة 59 عاما والتي اشتهرت خصوصا بدورها في مسلسل «ذي سوبرانوز».

وقد أسهمت في اطلاق حركة #أنا أيضا في أكتوبر 2017 عندما أخبرت مجلة «ذي نيويوركر» بأن واينستين اغتصبها في منزلها في مانهاتن في العام 1993.

ولا يمكن توجيه الاتهام الى واينستين (67 عاما) باغتصاب شيورا لأن مزاعمها التي تعود الى أكثر من 25 عاما قديمة جدا لتشكّل محور ملاحقات منفصلة، لكن من شأنها أن تسمح لفريق الادعاء بتدعيم ملفّه.

وتتّهم أكثر من 80 امرأة مشهورة أو مغمورة المنتج الهوليوودي الذي سقط سقوطا مدويا - وهو الذي طالما أكد أن العلاقات الجنسية حصلت برضى الطرفين- بانتهاكات جنسية، من التحرش الى الاغتصاب.

