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ذكرت وسائل اعلام أمس الخميس، أن رجلا صينيّا مطلوبا لدى الشرطة الأسترالية بعد العثور على جثة زوجته مكدسة داخل مبرد في شقتهما بالعاصمة سيدني، يخضع حاليا لاستجواب السلطات في الصين.

وقالت الشرطة انها ترغب في استجواب الزوج الذي سافر من سيدني متوجها الى الصين الثلاثاء الماضي مع ولديه الصغيرين من زوجته، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الوطنية الأسترالية (ايه بي سي). ونقلت الهيئة عن مصادر بالشرطة، أن الرجل، ويدعى هوالينغ لو، يتحدث الى السلطات الصينية في اقليم سيشوان.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أنه بعدما تم استدعاؤها، عثرت على الجثة في شمالي سيدني.

وبعدما اقتحمت شقة الزوجين، عثرت الشرطة على الجثة محشورة داخل مبرد صناعي تم شراؤه حديثا؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال الجيران: انهم سمعوا ليل السبت صراخا صادرا من الشقة وأثاثا يتم تحريكه داخلها. ووقّعت أستراليا على معاهدة لتسليم المجرمين مع الصين في عام 2007، ولكن في عام 2017 تم التخلي عن التصديق على المعاهدة من قِبَل البرلمان الأسترالي بعد مخاوف من سجل حقوق الانسان في الصين.

