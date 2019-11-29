عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: اعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان المملكة دعت الامارات كضيف في قمة 2020 التي تستضيفها السعودية. واعتبر ولي العهد خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الاماراتي في ابوظبي، ان «عام 2020 هو عام الانجاز للدولتين» وقال «نحن على اعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020، واحتضان الامارات لمعرض اكسبو 2020، هما خير دليل على ما يحظى به كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم».

وتابع الأمير محمد بن سلمان «وانني استغل هذه الفرصة لكي اعلن ان السعودية قد قامت وبدعوة الامارات الشقيقة كضيف في قمة 2020 في المملكة».

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، ان «العلاقة مع الامارات مبنية على التعاون والسياسات المشتركة تجاه المنطقة». وأوضح ان «العلاقات المتينة بين قيادتي وشعبي السعودية والامارات مبنية على اسس راسخة». وقال: «نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك مع الامارات».

وعقدت الامارات والسعودية الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق (السعودي - الاماراتي) في ابوظبي والذي يهدف الى تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا. وذكرت وكالة انباء الامارات «وام» في بيان ان الاجتماع عقد برئاسة كل من ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. واضاف البيان ان الاجتماع استعرض اعمال المجلس وسير العمل واقتراح مجالات تعاون جديدة لاعتماد مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تصب في تحقيق امن الشعبين ورخائهما الى جانب عرض المبادرات والانجازات التي تحققت على مستوى القطاعات ذات الأولوية. وفي السياق ذاته تبادل الجانبان خلال الاجتماع اربع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والأمن الغذائي بهدف تكثيف الجهود وتكاملها وايجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة والوصول الى الأهداف التنموية لكلا البلدين. وكان مجلس التنسيق السعودي - الاماراتي انشئ في اطار اتفاقية بين السعودية والامارات خلال شهر مايو 2016 وبتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد حرصا على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري. من جهته اشاد ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد بالنتائج الايجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق وذكر الشيخ محمد بن زايد في بيان اوردته «وام» ان تشكيل المجلس جاء ترجمة للعلاقات الوطيدة هدفا «لجعلها اكثر قوة وصلابة وبناء مستقبل مشرق للبلدين». واشار الى ان المجلس اطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية شملت على 20 مجالا تنمويا مشتركا في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها. وقال الشيخ محمد بن زايد «ان اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة الـ16 عالميا ويمكننا ان نعمل ليصبح اقتصادنا معا من اكبر 10 اقتصادات في العالم كما تتعدى استثماراتنا الخارجية حاليا 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالميا». واضاف «سنرفع من استثماراتنا لنكون من اكبر عشر دول تستثمر عالميا وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار ونسعى لأن نكون من اكبر 10 اسواق مالية عالميا». واكد ان هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين بل يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم نموذجا استثنائيا للتعاون العربي- العربي ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية.

