عربيات ودوليات

باريس- طهران - الوكالات: هددت فرنسا بالعودة الى آلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الايراني، تسمح باعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها ايران. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية «ثمة (انتهاك ايراني) اضافي كل شهرين بحيث اننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة الى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق».

واضاف امام لجنة الشؤون الخارجية، «نظراً الى تتابع اجراءات السلطات الايرانية، في انقطاع تدريجي مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فانّ المسألة تطرح نفسها». وفي سياق الرد الايراني على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وفرضها عقوبات شديدة تخنق الاقتصاد الايراني اتخذت طهران سلسلة من الاجراءات التي تقلّص حجم التزاماتها الواردة في الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات، تنقسم بين عدة مراحل. ومن شأن مسار قد يستغرق اشهراً، ان يقود الى تصويت مجلس الأمن الدولي على امكانية ان تواصل ايران الاستفادة من رفع العقوبات الذي اقر ابان توقيع الاتفاق. وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي في وقت لاحق ان هذا لايؤدي تلقائياً الى اعادة فرض العقوبات موضحا انه يسمح قبل كل شيء بـ«طرح السؤال سياسيا» حول احترام الالتزامات التي تم تعهدها. وأبدى لودريان تشاؤماً حيال الجهود المتعددة التي تقودها فرنسا لانقاذ الاتفاق. وقال انّ «الجهود لوقف التصعيد التي قمنا بها، وقادها رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) عدة مرات لم تؤدِ الى نتيجة لأسباب عديدة». وتابع انّ الجهود «حالياً في تراجع بعض الشيء. هناك فرنسيان في السجن (في ايران) وعلاوة على ذلك لاحظنا من جانب السلطات الايرانية تنفيذ هجمات اقليمية، بعضها على السعودية».

وتطالب باريس بالافراج عن الباحثين الفرنسيين، المتخصصة في الانتروبولوجيا فاريبا عاداخاه وزميلها رولان مارشال المتخصص بالشؤون الافريقية، وأوقفا في شهر يونيو الماضي. وأضاف لودريان «بالتوازي الاحظ حجم التظاهرات في ايران التي وبشكل غير مباشر لاتساعد في سياسة التهدئة». وأشار الى انّ «منطق الضغوط القصوى التي بادرت اليها (الولايات المتحدة) وهي ليست سياستنا يبدو انّه يعطي الحق (للأميركيين) بسبب سلوك مرشد الجمهورية والرئيس روحاني تجاه المتظاهرين». وقال «نأمل ان تتمكن السلطات الايرانية من ملاقاة الأيدي حين تكون ممدودة». في المقابل وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بأنها غير مسؤولة وغير بناءة. وقال موسوي امس «ايران اعتمدت على ان الظروف الحالية للاتفاق النووي لا تعطي الطرف الأوروبي الحق في نقدها تجاه تقليص تعهداتها ردا على الاجراءات غير القانونية والأحادية الجانب للولايات المتحدة، والانتهاك الأساس للالتزامات الأوروبية للاتفاق». وأضاف موسوي: «هدف آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي يتمثل في استخدام اجراءات التعويض لكلا طرفي الاتفاق. الاتفاق النووي لا يمنح الحق للطرف الأوروبي لاستغلال هذه الآلية ضد تقليص ايران تعهداتها التي اعتمدتها بموجب المادة 36».

