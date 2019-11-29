عربيات ودوليات

طهران - أ. ف. ب: اعتقلت السلطات الايرانية ثمانية اشخاص اتهمتهم بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» وجمع معلومات لارسالها الى الخارج خلال اعمال العنف الدامية التي اندلعت احتجاجاً على رفع اسعار البنزين. وقطعت السلطات الايرانية الانترنت بشكل شبه كامل في انحاء البلاد في 16 نوفمبر، بعد يوم من اعلانها المفاجئ رفع اسعار النزين بنحو مئتين في المئة. وصدرت تقارير تحدثت عن عمليات قتل واعتقالات بينما انتشرت قوات الأمن للسيطرة على التظاهرات التي اتّخذت منحى عنيفاً في بعض المناطق حيث تم احراق عشرات المصارف ومحطات البنزين ومراكز الشرطة. والأربعاء، اتّهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» طهران بـ«التعتيم بشكل متعمد» على اكثر من مئة حالة قتل وآلاف الاعتقالات خلال الحملة الأمنية. وفي آخر عمليات اعتقال اُعلن عنها، ذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا» انه تتوقيف ثمانية اشخاص على صلة «بجهاز الاستخبارات الأميركي». ونقلت عن مسؤول بوزارة الأمن الايرانية قوله ان «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول اعمال الشغب ونقلها الى خارج البلاد ووضعها في متناول الأجانب، تم رصدهم والقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر». وأفادت الوكالة نقلاً عن المصدر الذي لم تسمه ان ستة من الذين اعتقلوا «كانوا متواجدين (حيث وقعت) اعمال الشغب وينفّذون اجندات الجهاز الاستخباري» الأميركي. وأضافت ان اثنين آخرين كانا «يجمعان المعلومات لنقلها الى الخارج» وتم اعتقالهما قبل مغادرتهما البلاد. وذكرت الوكالة ان الموقوفين تم تدريبهم «على جمع المعلومات تحت غطاء «المواطن الصحافي» لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأميركي».

