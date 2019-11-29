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كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة


سيول- أ. ف. ب: اطلقت كوريا الشمالية «قذيفة مجهولة» امس بحسب ما اعلنت جارتها الجنوبية في وقت لا تزال المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمّدة. ولم ترد اي تفاصيل اضافية بشأن الاعلان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية والذي صدر بعد الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت واشنطن، مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة اكبر عطلة سنوية اميركية. وتندرج عملية الاطلاق الأخيرة هذه في اطار سلسلة تجارب الأسلحة التي اجرتها بيونغ يانغ بعد اختبار نظام رئيسي لاطلاق «صواريخ متعدّدة» الشهر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «جيجي برس» عن مصادر في وزارة الدفاع بطوكيو قولها انه تم اطلاق قاذفتين من ساحل كوريا الشمالية الشرقي، مرجحة ان تكون صواريخ بالستية.


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