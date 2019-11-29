عربيات ودوليات

بكين- أ. ف. ب: استدعت الصين امس سفير الولايات المتحدة وهدّدت بالرد بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية في هونغ كونغ، في وقت تسعى اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم للتوصل الى هدنة تجارية. ووقّع ترامب القانون تحت ضغط كبير من الكونغرس، حيث حصل التشريع على تأييد نادر من نوعه من الحزبين. وتحدّث في بيان عن «احترامه» للرئيس الصيني شي جينبينغ داعياً الطرفين الى «تسوية خلافاتهما ودياً». لكن بكين ردّت بغضب واستدعت السفير الأميركي مهددة باتّخاذ «اجراءات مضادّة حازمة» بينما حضّت واشنطن على عدم تطبيق القانون. وقال بيان وزارة الخارجية الصينية ان الخطوة الأميركية «بغيضة للغاية وتحمل نوايا خبيثة». وأضافت الوزارة لاحقاً ان «الصين تحض بشدة الجانب الأميركي على تصحيح اخطائه وتغيير مساره».

من جهته، صرح المتحدّث باسم السفارة الأميركية ان «الولايات المتحدة تعتقد ان الحكم الذاتي في هونغ كونغ وامتثالها لحكم القانون والتزامها بحماية الحريات المدنية تعد غاية في الأهمية للمحافظة على وضعها الخاص بموجب القانون الأميركي».

أما في هونغ كونغ فأعربت الحكومة عن «أسفها الشديد» بعدما وقّع ترامب القانون الذي ينص على مراجعة وضع الحريات في هونغ كونغ بشكل سنوي وحظر بيع المعدات المستخدمة للسيطرة على الحشود على غرار الغاز المسيل للدموع. وأفادت حكومة هونغ كونغ ان «القانونين يتدخلان بوضوح في شؤون هونغ كونغ الداخلية»، محذرة من انه من شأن الخطوة ان «تبعث برسالة خاطئة الى المتظاهرين». ودان مكتب الاتصال التابع لبكين في المدينة سلوك واشنطن «المقزز» مشيراً الى انه سيتسبب بـ«مشاكل وفوضى» في هونغ كونغ.

وتظاهر سكان هونغ كونغ بأعداد ضخمة خلال الأشهر الستة الماضية، على خلفية سنوات من المخاوف المتزايدة من تقييد الصين الحريات في المدينة. ولم تقدّم حكومة المنطقة المدعومة من بكين الكثير من التنازلات بينما نفّذت الشرطة حملة امنية مشددة ضد المتظاهرين في اطار مواجهات اتخذت منحى عنيفاً بشكل متزايد. وتم توقيف اكثر من 5800 شخص وتوجيه اتهامات لنحو الف بينما ازدادت عمليات الاعتقال خلال الشهرين الماضيين. واقتحمت الشرطة امس حرم جامعة البوليتكنيك في هونغ كونغ بعدما حاصرتها لأيام. وغادر معظم المتظاهرين المكان اذ تعرّض بعضهم للاعتقال والضرب لدى محاولتهم الفرار بينما جمع عناصر الشرطة ادلة بينها قنابل حارقة وأقواس رماية من الموقع. لكن العنف لم يؤثر كثيراً على الدعم الشعبي للحراك اذ حقق المرشحون المدافعون عن الديموقراطية فوزاً ساحقاً في انتخابات المجالس المحلية التي جرت نهاية الأسبوع.

