عربيات ودوليات

النجف- الوكالات: أكدت مصادر طبية أن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص 22 محتجا في مدينة الناصرية في جنوب البلاد امس فيما فرضت السلطات حظرا للتجول في مدينة النجف بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية هناك. وأعلنت السلطات تشكيل «خلايا أزمة» بقيادة عسكرية مدنية مشتركة لكبح الاضطرابات.

وأجج إضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب البلاد العنف في العراق بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي تهدف لإسقاط حكومة يعتبرها المحتجون غارقة في الفساد ومدعومة من طهران. وزاد الغضب الشعبي بسبب عجز الحكومة والطبقة السياسية عن التعامل مع الاضطرابات وتلبية مطالب المحتجين.

وقال مصادر طبية إن قوات الأمن فتحت النار على المحتجين الذين تجمعوا عند جسر في الناصرية قبل فجر امس وأضافت المصادر أن 16 محتجا قتلوا وأصيب عشرات.

وفرض حظر تجول في مدينة النجف بجنوب العراق بعدما اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في وقت متأخر من ليل الأربعاء وأضرموا فيها النيران. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المصالح الحكومية والأعمال التجارية ظلت مغلقة في المدينة. وهذا أشد تعبير حتى الآن عن المشاعر المناهضة لإيران في أوساط المتظاهرين العراقيين.

وقال محتج يدعى علي في النجف «إحراق القنصلية كان عملا شجاعا ورد فعل من الشعب العراقي.. نحن لا نريد الإيرانيين» وأضاف «سيكون هناك رد انتقامي من إيران أنا واثق من ذلك، أنهم ما زالوا هنا وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا».

الى ذلك ذكر بيان للجيش أن السلطات شكلت «خلايا أزمة» في عدة محافظات في محاولة لاستعادة النظام. وجاء في البيان «تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين وتقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم».

وتسلم الفريق جميل الشمري الذي كان قائدا لعمليات البصرة خلال المظاهرات الدامية في صيف 2018 مسؤولية الملف الامني في الناصرية.

ومنذ منذ خمسة أسابيع، تشهد بغداد والمحافظات الجنوبية مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وبمحاربة الفساد، وقتل حتى الآن ما لا يقل عن 350 شخصا وأصيب آلاف آخرون خلال تصدي قوات الأمن للمتظاهرين.

