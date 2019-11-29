عربيات ودوليات

طهران- بغداد- الوكالات: طالبت إيران العراق امس باتخاذ «اجراءات حازمة ومؤثرة» ضد «العناصر المعتدية» على قنصليتها في مدينة النجف بينما اتهمت بغداد من وصفتهم بـ«الغرباء المشبوهين» بالوقوف وراء احراق القنصلية لتخريب العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي «استنكاره الاعتداء» على القنصلية الإيرانية، موضحة أنه «تم ابلاغ السفير العراقي في طهران رسميا بشان احتجاج ايران الشديد في هذا الخصوص». وقالت الوكالة إن موسوي «طالب باتخاذ اجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية».

وفي بغداد اعربت وزارة الخارجية العراقية امس عن ادانتها الشديدة لما تعرضت له قنصلية ايران في مدينة النجف مساء الاربعاء من اعتداء ممن وصفتهم بغرباء عن واقع المظاهرات العراقية الحقة. وقالت الوزارة في بيان ان الغرض من عملية الحرق هو الحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وايران ومع بقية دول العالم التي لها تمثيل دبلوماسي في البلاد.

وجددت الوزارة تأكيد أن المظاهرات حق مكفول وان مطالب المتظاهرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة الا انها حذرت من دخول اشخاص يبتغون حرفها عن جادة الانضباط القانوني ومسارها الصحيح. ودعت المتظاهرين الى اخذ الحيطة والحذر ممن وصفتهم بالمشبوهين الذين يريدون تشويه سمعة المظاهرات المطالبة بالاصلاح.

واكدت الوزارة ان البعثات الدبلوماسية العاملة على ارض العراق محط احترام وتقدير عال وان ما حدث لا يمثل وجهة نظر رسمية مشيرة الى تمسك الحكومة بعلاقات ثنائية استراتيجية والبناء عليها وصولا الى تحقيق تطلعات شعبي البلدين.

وكان محتجون أقدموا على حرق مقر القنصلية الايرانية في النجف بعد دقائق من اخلاء موظفيها وذلك بعد ايام من حرق جدار القنصلية الايرانية في كربلاء المجاورة.

وفي مدينة النجف التي تم حظر التجوال فيها مع توقف الادارات والمدارس اغلق محتجون صباح اليوم طرقا رئيسة فيها وسط اضراب عام شهد اغلاق الاسواق والمحال التجارية تضامنا مع حركة الاحتجاج الشعبية. اما في محافظة ديالى في شمال شرق بغداد الملاصقة حدودها لإيران فقد شهدت قطع الطريق الشمالي الرئيس الرابط بين بغداد وكركوك.

