عربيات ودوليات

أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قيامه بضخ 4.5 مليارات جنيه، لتمويل 174 ألف مشروع صغير ومتناهي، وفرت نحو 280 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الشهور العشرة الأول من العام الحالي.

وأوضح أنه تم منح تمويل بقيمة 58.2 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 84 ألف يومية عمل، وبلغت نسبة تمويل القطاع التجارى 62% والقطاع الحيواني 14% والخدمي والمهن الحرة 16%، والصناعي 8% من إجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية.

وأكد أن نسبة التمويل في محافظات قبلي بلغت 48%، ووجه بحري 36%، والحضري 12%، والمناطق الحدودية 4%، فيما بلغت نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 47%.

