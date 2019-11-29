عربيات ودوليات

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كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زواج أكثر من ربع النساء المصريات قبل بلوغهن 18 سنة وذلك بنسبة 27.4%، ولفت التقرير إلى أن نسبة النساء السابق لهن الزواج اللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الزوج بلغن 34.1%، لافتًا إلى أن 89.5% من النساء تعرضن للختان. وأوضح، أن 1.5% نسبة النساء اللاتي تعرضن لعنف بدني وجنسي على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة، كما بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من التحرش في المواصلات العامة 6.6%، في حين قدرت نسبة النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش في الشارع 9.6%.

