عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: ذكرت مصادر لبنانية امس ان إقفالا تاماً طال جميع محطات الوقود في بيروت. اثر إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الإضراب المفتوح، بدءاً من يوم امس فيما شهدت المحطات ازدحاماً كبيراً. في غضون ذلك أكّد الرئيس اللبناني ?ميشال عون? أن «الوضع الراهن لا يحتمل شروطًا وشروطًا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من ?الأزمة? على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين» مشيرًا الى أن «الدعم العربي للبنان يجب ان يُترجم في خطوات عملية بالنسبة الى المساعدات لمعالجة ?الوضع الاقتصادي? المتردي».جاء ذلك خلال لقاء عون في قصر بعبدا مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الذي ونقل رسالة من الجامعة العربية تؤكد استعدادها للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أعلنت أنّها ستنفذ الإضراب المفتوح، ابتداء من صباح اليوم امس، على كامل الأراضي اللبنانية.

من جهته، قرر مجلس إدارة جمعية المصارف عدم الإضراب واعتبار الخميس يوم عمل عادياً.

بينما علقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الإضراب العام الذي كان مقرراً خلال عطلة نهاية الأسبوع (الاحد) إلى إشعار آخر. كما أعلن القطاع الخاص في لبنان تعليق دعوته للإضراب العام.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جميل جبق، حذر من النقص الحاصل في المعدات الطبية المستوردة من الخارج، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل عملية الاستيراد. ويواجه اللبنانيون صعوبة في الحصول على الدولار منذ بضعة أشهر فاقمتها القيود التي فرضتها المصارف على التحويلات وعمليات السحب بالدولار على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكثر من شهر، والتي تجاوز معها سعر صرف الدولار الألفي ليرة في السوق الموازية.

وأتاح مصرف لبنان مطلع الشهر الماضي للمصارف «التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي».

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة، سعد الحريري، استقالته في 29 أكتوبر. وأعلن، الثلاثاء، أنه لا يرغب برئاسة الحكومة المقبلة، مع تأخر رئيس الجمهورية ميشال عون في تحديد موعد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، على وقع انقسام سياسي حاد وخلافات في وجهات النظر إزاء شكل الحكومة وصيغتها.

