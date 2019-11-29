عربيات ودوليات

?

اعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن إجمالي التعاقدات بسوق العمل بلغت 109 آلاف و570 فرصة عمل وذلك خلال 3 أشهر، مؤكدًا توفير 100 ألف و577 فرصة عمل بالداخل خلال نفس الفترة. وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم تسجيلهم من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الثاني «أبريل- يونيو» 2019، بلغوا نحو 258 ألفا و539 مسجلا.

وأوضح أن عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بلغ نحو 100 ألف و 577 فرصة، منها 71 ألفا و521 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و146 من غير حملة المؤهلات، 1910 من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغت 109 آلاف و570 تعاقدا، منها 107 آلاف و584 ذكورا، و1986 إناثًا. وأشار إلى أن السعودية، جاءت في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن.

واحتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 516 مصريًا.

وأوضح أن الوزارة أرسلت النشرة إلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لتكون مؤشرًا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي، في إطار توضيح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم.

