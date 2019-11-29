بغداد- الوكالات: ندد رئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي من بغداد بقتل وخطف المتظاهرين والناشطين العراقيين، والتهديدات لحرية التعبير، ودائرة العنف. كما أكد مجددًا دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي في دفاعه عن عراق حر ومستقل وذي سيادة، بعيداً عن العوائق التي سببها الفساد والتأثير الأجنبي الخبيث وفق ما أورده بيان للسفارة الأميركية بالعراق.

وزار رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي بغداد لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والبيئة الأمنية الحالية في العراق وفي الشرق الأوسط. والتقى ميلي وزير الدفاع، نجاح الشمري ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي.

ودانت السفارة الاميركية في العراق في بيان امس الاجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسع قنوات فضائية وتحذير الآخرين من أنهم قد يواجهون نفس المصير.

وقالت السفارة ان «القرار الأخير الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد يوم 26 نوفمبر لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحماية الصحافيين وقبول الآراء المتباينة التي قد تختلف معها، وندعو إلى العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية».

واضافت ان «حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديموقراطية وأن الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخطأ والتي تؤدي الى مضايقة الصحافيين وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي أساليب تؤدي الى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها».

